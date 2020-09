In Reaktion auf die Debatte um den Einsatz von Luftfiltern und Lüftern in den Klassenräumen der Berliner Schulen kommt Widerspruch auch aus anderen Bundesländern.

Die baden-württembergcheis Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) erklärte am Montag, Lüftungsgeräte könnten nicht die "alleinige Lösung" sein. "Lüftungsgeräte allein in jedem Raum von Hunderttausenden von Klassenzimmern könnten das Problem nicht lösen. Die Erkenntnis, dass dies das Alleinheilmittel sei, habe ich bisher von Experten in der Breite nicht gehört", so Eisenmann im ARD-Mittagmagazin.