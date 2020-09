Der umstrittene Verein "Querdenken", der die Corona-Demonstration am vergangenen Wochenende organisiert hatte, will die ursprünglich für den 3. Oktober in Berlin geplante nächste Demo nach Konstanz verlegen. Das habe ihm "Querdenken"-Initiator Michael Ballweg nach der rbb-Fernsehsendung "Wir müssen reden" am Dienstagabend mitgeteilt, schrieb rbb24-Recherchereporter Olaf Sundermeyer auf Twitter. Die Verlegung sei eine Reaktion darauf, dass Rechtsextreme für die Corona-Demonstrationen in der Hauptstadt mobilisierten und mitliefen.

In der Sendung hatten beide über die Vorkommnisse am vergangenen Samstag diskutiert. Nach einer friedlichen Großkundgebung an der Siegessäule hatten am Abend rund 400 Protestierende die Absperrungen zum Reichstagsgebäude durchbrochen und waren auf die Treppe gestürmt. Die Aktion hatte bei vielen Politikern und Bürgern Entsetzen ausgelöst.

Ballweg distanzierte sich später von den Krawallmachern und Rechtsextremisten und betonte, "Querdenken" sei eine friedliche und demokratische Bewegung. "Mit den Aktionen am Reichstag haben wir nichts zu tun", sagte er in der rbb-Sendung am Dienstagabend. Sundermeyer entgegnete, Rechtsextremisten und "Reichsbürger" seien schon zuvor bei der Demonstration gemeinsam mit "Querdenken" aufgetreten.