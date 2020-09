"Schulen, die das während des Lockdowns sehr gut gemacht haben, werden das auch weiter sehr gut machen", sagte Heise. "Aber das sind Schulen, die sich da schon in den letzten Jahren gut aufgestellt haben und entsprechende Technik und schnelle Internetanschlüsse haben", so der Elternausschussvorsitzende.

Berlins Elternvertreter sehen der Corona-Pandemie in Herbst und Winter mit großen Sorgen entgegen. "Die Schulen sind nicht besser vorbereitet als im März", sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Beim digitalen Lernen und dem Arbeiten mit Lernplattformen habe es zu wenig Fortschritte gegeben.

"Die Schulen, die das im März noch nicht hatten, die haben das jetzt auch nicht", zeigte sich Heise überzeugt. "Da sind wenige Schulen dabei, die ihre IT-Technik so aufstocken konnten, dass man sagt, wir können ruhigen Gewissens schauen, was auch immer da kommt." Die wenigsten Schulen hätten breitbandigen Internetanschluss, um Videokonferenzen aus der Schule anzubieten, so dass man hybriden Unterricht machen könnte, sagte Heise. "Sprich, eine Gruppe ist zu Hause, die andere ist vor Ort, und beide können dem Unterricht folgen." Dafür fehlten die technischen Voraussetzungen. "Da hat Berlin einfach die letzten Jahre nicht genug getan", kritisierte Heise. Was die Anbindung der Schulen an das Breitbandinternet betrifft, sei wenig passiert.