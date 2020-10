Die Strategie des Berliner Senates sieht vor, Menschen, die intensivmedizinisch wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden müssen, zunächst in den regulären Kliniken unterzubringen. Sollten die Krankenhäuser überlastet sein, würden zunächst diejenigen in die Reserveklinik auf dem Messegelände gebracht, die an anderen Krankheiten leiden. Dies soll laut einer Sprecherin der Gesundheitsverwaltung verhindern, dass das Virus in der Stadt verteilt wird.