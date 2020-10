An Berlins Hochschulen gelten ab Donnerstag verschärfte Corona-Regeln. Das haben die Hochschulleitungen mit der Wissenschaftsverwaltung verabredet, heißt es in einer Pressemitteilung der Senatskanzlei. Es gelte nunmehr "Stufe 2".



Damit müssen in allen staatlichen, privaten und konfessionellen Hochschulen in Berlin verpflichtend Gesichtsmasken getragen werden - auch in Seminaren, Vorlesungen und bei Prüfungen. In den Büros der Hochschulen muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn mehrere Personen im Raum sind, in Bibliotheken ist er ebenfalls Pflicht.