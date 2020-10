Bild: dpa/C. Soeder

Neue Corona-Regeln in Berlin - Maskenpflicht gilt jetzt auch auf belebten Einkaufsstraßen

24.10.20 | 09:36 Uhr

In Berlin gilt die Maskenpflicht ab diesem Samstag auch auf Wochenmärkten und zehn belebten Einkaufsstraßen. In einigen betroffenen Straßen soll es Schilder geben, die auf die Regeln hinweisen - in anderen Kontrollen der Ordnungsämter.



Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt die Maskenpflicht in Berlin ab diesem Samstag auch auf Wochenmärkten, bestimmten Einkaufsstraßen und Warteschlangen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zu den betroffenen Straßenzügen gehören neben der Karl-Marx-Straße der Kurfürstendamm, die Friedrichstraße, Wilmersdorfer Straße, Bergmannstraße, Alte Schönhauser Straße, Tauentzienstraße, Bölschestraße, Schloßstraße und die Altstadt Spandau. In Einkaufszentren gilt die Maskenpflicht nicht nur in den Geschäften, sondern auch auf den Gängen dazwischen. Das hatte der rot-rot-grüne Senat am Dienstag entschieden. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes griff bisher neben Geschäften bereits in Bussen und Bahnen, in Büros, in Gaststätten abseits des Tisches oder in Schulen.



Auf diesen Straßen gilt ab jetzt eine Maskenpflicht

Bild: rbb

Graffiti-Piktogramme auf der Karl-Marx-Straße

Auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln begannen Mitarbeiter des Ordnungsamtes bereits am Dienstag, Passanten auf die ab Samstag geltende Regel hinzuweisen. Das soll in den nächsten Tagen fortgesetzt werden. Zudem sei geplant, flächendeckend Graffiti-Piktogramme und Hinweise in verschiedenen Sprachen auf den Gehwegen aufzubringen, sagte ein Sprecher des Bezirksamtes. "Die Karl-Marx-Straße ist knapp drei Kilometer lang - also sprechen wir über fast sechs Kilometer Gehwege." Für die städtischen Wochenmärkte in der Spandauer Altstadt plant das Bezirksamt, die Kunden mit Informationstafeln und zusätzlichen Schildern an den Ständen auf die neuen Regeln aufmerksam zu machen. Geplant sind auch Abstandsmarkierungen und weitere

Spuckschutzscheiben bei den Lebensmittel-Verkaufswagen, wie ein Sprecher sagte.



Information und Aufklärung statt Bußgeld

Andere Bezirke sind, wie eine dpa-Umfrage ergab, noch nicht ganz so weit, planen wie Charlottenburg-Wilmersdorf keine zusätzliche Beschilderung oder verweisen darauf, dass ihnen die neue Verordnung noch nicht vorliege. Allerdings kündigten sie Kontrollen der

Ordnungsämter an, wobei diese womöglich nicht sofort auf Bußgelder setzen. "Ob es nur Ermahnungen geben wird oder Bußgelder verhängt werden, wird von der konkreten Situation abhängen", sagte der Vize- Bezirksbürgermeister von Steglitz-Zehlendorf, Michael Karnetzki. "Ermahnungen werden sicher am Anfang häufiger ausgesprochen werden, bis man davon ausgehen kann, dass alle wissen, dass die Maskenpflicht existiert." Auch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg kündigte an, "mit Augenmaß" vorzugehen. Auf den Spandauer Wochenmärkten obliegt die Durchsetzung der Regeln neben dem Ordnungsamt der Marktleitung und der Polizei.

Neue Regeln auch bei privaten Feiern

Auch bei den privaten Feiern greifen am Samstag neue Regelungen: Draußen dürfen sich nur noch 25 statt bisher 50 Menschen treffen, drinnen statt bisher zehn Menschen nur noch Angehörige eines Haushalts plus maximal fünf andere Personen. Seit Kurzem gilt bereits, dass sich zwischen 23 und 6 Uhr nur noch maximal fünf Menschen gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten dürfen - oder Angehörige zweier Haushalte.