AWS Berlin Donnerstag, 29.10.2020 | 11:07 Uhr

Ich denke, dass niemand diese Maßnahmen besonders toll findet. Aber was ist die Alternative?



Die Rechnung ist doch ziemlich einfach: wenn die infektionszahlen weiter so ansteigen, dann sind in absehbarer Zeit die Krankenhäuser überfüllt und Menschen sterben, weil sie nicht mehr richtig behandelt werden können.



Wenn wir also unnötige Todesopfer vermeiden wollen, dann muss die Ausbreitung gestoppt werden und die Übertragung findet dort statt, wo Menschen nahe beisammen sind und insbesondere, wenn keine Masken getragen werden. Diese Situationen zu reduzieren, haben die Maßnahmen zum Ziel. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen.



Aus meiner Sicht hätten die bisherigen Regeln auch ausgereicht, wenn sich alle daran gehalten hätten. Da das aber nicht der Fall war, müssen jetzt alle mit härteren Maßnahmen leiden - wir sitzen eben in einem Boot. Ärger über die Maßnahmen ist also weniger an Politiker zu adressieren, sondern an Maskenverweigerer und sonstige Ignoranten.