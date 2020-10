Telefondienst in Gesundheitsämtern

Angesichts rasant steigender Fallzahlen in Berlin sind Gesundheitsämter bei der Verfolgung der Corona-Kontakte überlastet. Nun soll es Unterstützung aus der Bundesverwaltung geben: Zehn BKA-Mitarbeiter wurden bereits nach Mitte und Neukölln abgeordnet.

Die vollständige Kontaktnachverfolgung sehen die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder als zentrales Element an, um die dynamische Steigerung der Infektionszahlen zu unterbinden.

Das Bundeskriminalamt unterstützt seit Freitag die Gesundheitsämter in Berlin-Neukölln und Berlin-Mitte. Es setzt damit den Beschluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 14. Oktober 2020 um: Demnach sind Kräfte der gesamten Bundesverwaltung aufgerufen, den öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Kontaktnachverfolgung kurzfristig und für einen begrenzten Zeitraum personell zu unterstützen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte nach einer Senatssitzung am Donnerstag erklärt, dass rund 75 Prozent aller Corona-Kontakte im gesamten Bundesgebiet nicht mehr zurückverfolgt werden könnten. Auch in Berlin hatten einzelne Bezirke bereits erklärt, sich angesichts rasant gestiegener Neuinfektionen auf den Schutz von Risikogruppen beschränken müssten. Zur Unterstützung der Ämter sind seit Mitte Oktober bereits 460 Bundeswehrsoldaten in Berlin und Brandenburg im Einsatz.

Bereits im September sagte Müller, dass die Ämter dringend neue Mitarbeiter benötigten, rund 200 Stellen sollen deshalb neu besetzt werden. Nun sollen zunächst zehn BKA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis Weihachten im Zuge der Amtshilfe nach Neukölln und Mitte abgeordnet werden. Im Bedarfsfall kann das Unterstützungsangebot auch auf weitere Gesundheitsämter bundesweit ausgeweitet werden.