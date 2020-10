Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen in Brandenburg hat das Regierungskabinett in Brandenburg neue Corona-Regeln für private Kontakte, Tourismus und Gastronomie beschlossen. Touristen, die sich in Brandenburger Hotels aufhalten, müssen bis kommenden Mittwoch abreisen. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach der Sondersitzung des Kabinetts zu dem am Montag beginnenden Teil-Lockdown wegen der Corona-Pandemie mit.

Es werde bis Ende November untersagt, Gäste zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Übernachtungen für berufliche Zwecke sind gestattet.