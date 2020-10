Bild: dpa/Soeren Stache

Sondersitzung des Landtags - Woidke verteidigt Corona-Maßnahmen - AfD spricht von "Panikmache"

30.10.20 | 12:18 Uhr

Sondersitzung im Brandenburger Landtag über die neuen Corona-Regeln: Zu Beginn der Debatte beschrieb Ministerpräsident Woidke die Maßnahmen als hart, aber machbar. Vonseiten der AfD kam deutliche Ablehnung.



Der Brandenburger Landtag berät seit Freitagmorgen in einer Sondersitzung über die geplanten Corona-Maßnahmen. Thema sind die neuerlichen Einschränkungen, die ab Montag gelten sollen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte in seiner Regierungserklärung zu Beginn der Debatte, es brauche jetzt eine Kraftanstrengung, um die Pandemie einzudämmen. Das könne nur funktionieren, wenn die Maßnahmen von der großen Mehrheit der Bevölkerung umgesetzt würden. Bund und Länder hätten sich deshalb bewusst dazu entschieden, einheitliche Regeln zu vereinbaren. Es zeichne sich derzeit eine medizinische Notsituation ab, so Woidke weiter. "Es ist die gefährlichste Situation der Pandemie", sagte Woidke. "Wir müssen deshalb erneut unsere Kontakte reduzieren." Die verabredeten Maßnahmen seien hart, aber sie seien notwenig und auch verhältnismäßig. Gemeinsam werde man die zweite Welle der Pandemie brechen. Er dankte in diesem Zuge allen, die sich an die Regeln hielten.



Im Anschluss an die Landtagsdebatte will die Landesregierung die Maßnahmen am Freitagnachmittag beschließen.

Berndt: "Ihre Corona-Politik ist falsch"

Mehrere Fraktionen im Landtag forderten ein Mitentscheidungsrecht des Landtages, darunter auch die stärkste Oppositionsfraktion der AfD. In seiner ersten Rede als Fraktionschef bezeichnete Hans-Christoph Berndt die neuen Corona-Beschlüsse als "Panikmache". "Ihre Corona-Politik ist falsch und macht den Menschen Angst", so Berndt. Die Sterblichkeit bei Covid-19-Patienten liege nach wissenschaftlichen Studien nur bei 0,1 bis 0,2 Prozent und reiche damit bei weitem nicht an die Werte der Spanischen Grippe heran,

meinte Berndt. Die AfD-Fraktion forderte die Landesregierung daher in einem Entschließungsantrag auf, alle Corona-Beschränkungen aufzuheben und die Risikogruppen in der Bevölkerung zu schützen sowie medizinisch zu versorgen. Es gehe um Eigenverantwortung der Bürger, statt Bevormundung durch die Regierung, so Berndt.





Kritik auch von der Linken

Kritik kam auch von den Linken. Die Maßnahmen seien zwar notwendig, sagte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter. Es sei aber nicht verständlich, dass etwa Kinos und Theater zumachen müssten, während die Menschen sich weiter in Einkaufszentren tummelten. Außerdem mahnte er mehr Beteiligung des Parlaments an. Die Tatsache, dass die Debatte vor den Kabinettbeschlüssen stattfindet, nannte Walter "selbstverständlich". "Wir müssen aufpassen, welches Bild wir abgeben in der Politik. Wenn der Staat in die Rechte der Bürger eingreift, hat der Staat eine Bringpflicht", sagte Walter. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn warb um Verständnis. Die Lage sei angespannt, die Zahl derjenigen, die wegen Corona stationär behandelt werden müssen, steige rasch an. Die Katastrophe wäre erreicht, wenn die Krankenhauskapazitäten nicht mehr ausreichen würden, so Stohn. Den AfD-Fraktionsvorsitzenden Berndt griff er scharf an. "Müssen erst Menschen sterben, damit die AfD bereit ist, zu handeln?", fragte Stohn. CDU-Fraktionschef Jan Redmann verwies darauf, dass sich die Zahl der belegten Intensivbetten seit gut einem Monat von Woche zu Woche verdoppelt habe. Wenn sich dieser Trend fortsetze, seien in fünf Wochen mit 640 alle Intensivbetten belegt. Daher müsse die Landesregierung mit allen Mitteln einer Überforderung des Gesundheitssystems entgegenwirken.

Neue Regeln nach Bund-Länder-Beschluss

In Reaktion auf dramatisch steigende Infektionszahlen hatten sich die Ministerpräsidenten zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auf die einschneidendsten Schritte seit dem Frühjahr verständigt. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Schließung von Hotels, Restaurants, Kinos und Theater für den gesamten Monat November. In dieser Zeit sollen sich auch nur wenige Menschen öffentlich treffen dürfen. Kitas und Schulen bleiben hingegen offen. Der Berliner Senat hatte die Maßnahmen bereits in einer Sondersitzung am Donnerstagabend beschlossen und sich dabei weitgehend an die Vorgaben von Bund und Ländern gehalten. Einzig für Kinder bis 12 Jahren gilt eine Ausnahme - sie dürfen gemeinsam im Freien Sport treiben.

