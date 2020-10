Die Brandenburger Grünen haben ihren für den 8. November in Potsdam geplanten Landesparteitag abgesagt. Grund seien die steigenden Corona-Infektionszahlen in der Landeshauptstadt und im gesamten Land Brandenburg, teilte der Grünen-Landesvorstand am Mittwoch mit.



"Der Appell, Kontakte zu reduzieren, und auf größere Zusammenkünfte nach Möglichkeit zu verzichten, richtet sich selbstverständlich auch an die politischen Parteien. Eine Verschiebung unseres Landesparteitags ist die logische Konsequenz", heißt es in der Mitteilung weiter.