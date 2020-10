Volker 3 Berlin Mittwoch, 28.10.2020 | 16:37 Uhr

Ja sicher dürfen die Profis weiter spielen - solange die Spieler, Trainer und Betreuer gesund bleiben und sich an die Regeln des Infektionsschutzes halten.

Dass die Zuschauer draußen bleiben müssen, ist auch richtig. Ich kann nicht beschließen, Personen aus max. 2 Haushalten dürfen sich treffen und auf der anderen Seite hunderte und tausende Zuschauer in die Stadien lassen. Allein was an Sicherheits- und Polizeibeamten da frei wird, können wir bei den mehr als notwendigen Kontrollen auf Straßen, Plätzen, Bussen und Bahnen gut gebrauchen.

Und Sport können sie machen - gehen sie joggen, machen sie Krafttraining zu Hause mit eigenem Körpergewicht und / oder kleinen Zusatzgewichten.

Und wenn sie da fleißig sind, haben sie auch nicht mehr ganz so viel Zeit, hier im Forum zu nerven...