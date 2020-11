Nach mehreren Corona-Fällen im Berliner Abgeordnetenhaus diskutieren Politiker

über eine Art Notparlament. Laut Verfassung muss mindestens die Hälfte der Abgeordneten - das sind aktuell 81 - anwesend sein. Sind es weniger, ist das Parlament nicht beschlussfähig. Dieses Szenario will die SPD verhindern.



In einem Schreiben an die anderen Fraktionen macht sich der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Torsten Schneider, für eine Verfassungsänderung stark.