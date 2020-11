Oder-Spree ist der Corona-Schwerpunkt in Ostbrandenburg

Auch in Ostbrandenburg steigen die Zahlen der mit Corona-Infizierten weiter an. Derzeit am stärksten betroffen ist der Landkreis Oder-Spree. Noch ist das Geschehen laut Verwaltung zwar überschaubar, doch gibt es Probleme beim einheitlichen Vorgehen.