Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sollen in Berlin rund 12,6 Millionen Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Dafür habe das Abgeordnetenhaus 71 Millionen Euro bereitgestellt, teilte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch nach der Sitzung des Hauptausschusses auf Twitter mit. Die ersten 260.000 Tests seien bereits geliefert worden und würden an Pflegeeinrichtungen und die Wohnungslosenhilfe verteilt.