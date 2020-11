Der Einsatzleiter einer Hundertschaft hatte am 1. August 2020 laut "Tagesspiegel" damals die Aufgabe, einen Protest der Stuttgarter Initiative "Querdenken 711" am Brandenburger Tor aufzulösen. Die rund 20.000 Demonstranten - die Veranstalter selbst sprachen von 1,3 Millionen - hätten nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand eingehalten. Viele trugen den Angaben zufolge keinen Mund-Nasen-Schutz.

Nach seinem Einsatz hätten Corona-Skeptiker Namen, Foto und Privatadresse des Polizisten in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Danach seien der Beamte und seine Familie über Wochen Beschimpfungen und Drohungen unter anderem über das Telefon ausgesetzt gewesen, heißt es in dem Bericht. Wie die Zeitung weiter schreibt, sei zudem in einem "Kriegsdepeche" genannten Blog von Corona-Skeptikern die Drohung veröffentlicht worden: "Ich persönlich hoffe einfach, das man ein Exempel an diesem Wixer statuiert und ihn an ein Kirchentor nagelt." Mittlerweile soll die "Querdenken"-Bewegung im Internet T-Shirts mit dem Konterfei des Berliner Polizisten anbieten.