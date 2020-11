Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung prüft, welche Chancen Corona-Selbsttests für Lehrerinnen und Lehrer bieten. Eine Entscheidung dazu sei noch nicht gefallen, das Thema sei aber in der Abstimmung, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung am Mittwoch. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet. Dem Sprecher zufolge stimmt sich die Bildungsverwaltung derzeit mit der Gesundheitsverwaltung und der Charité darüber ab. Die Selbsttests seien nicht nur für Lehrkräfte, sondern beispielsweise auch für Erzieherinnen und Erzieher an den Schulen und das Personal im Sekretariat gedacht. Dafür würden rund 40.000 Tests pro Woche benötigt.

Die GEW Berlin hat am Dienstag in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor der wachsenden Ansteckungsgefahr von Pädagogen und Kindern mit dem Corona-Virus gewarnt. Darin heißt es, sehr viele Erzieher und Lehrkräfte schätzten ihr Ansteckungsrisiko als sehr hoch ein, fühlten sich aber bei ihrer Gesundheit am Arbeitsplatz nicht ausreichend geschützt.

Die Lehrerinnen und Lehrer hätten den Eindruck, dass ihre Erkrankung billigend in Kauf genommen werde. Die GEW forderte Müller auf, den Gesundheitsschutz in den Schulen und Kitas zur Chefsache zu machen und für die Verkleinerung der Lerngruppen zu sorgen.



