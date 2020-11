Melanie Spandau Freitag, 27.11.2020 | 18:21 Uhr

Was zum Teufel haben die eigentlich in den letzten 9 Monaten gemacht?

Keine Vorbereitungen, keinen Plan, keine Ideen.... wenn jeder so arbeiten würde, gute Nacht.

Wir hatten Sommerferien, wir hatten Herbstferien, wir hatten Sommer, wir wurden vor der zweiten Welle gewarnt - und die tollen Politiker tun jetzt so, als wäre das alles ganz plötzlich und überraschend gekommen.

"Wir machen es wie die BVG und tun nix vorher.... woher soll man denn auch wissen, dass es im Winter Schnee und Eis geben kann?"

Wir müssen einen langen Atem haben? Natürlich - wenn denn beim Luftanhalten was Vernünftiges bei raus kommen würde.

ich überlege gerade, ob ich meinen Mann dazu bringen kann, an Weihnachten auszuziehen,....damit beide Kinder mit ihren Lebenspartnern kommen können *Ironie off*