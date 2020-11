www.imago-images.de Audio: Antenne Brandenburg | 06.11.2020 | Björn Haase-Wendt | Bild: www.imago-images.de

Brandenburg - Bürgermeisterwahlen mit strengen Corona-Hygieneregeln

08.11.20 | 08:32 Uhr

Trotz steigender Infektionszahlen in Brandenburg werden in Neuruppin, Friedland und Rietz-Neuendorf am Sonntag neue Bürgermeister gewählt - natürlich nur mit Mundschutz. Außerdem sollen Wählerinnen und Wähler möglichst einen eigenen Stift mitbingen.

Wer an diesem Sonntag in Neuruppin sowie in der Stadt Friedland und der Gemeinde Rietz-Neuendorf zur Wahlurne geht, muss strenge Abstands- und Hygienemaßnahmen beachten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist Vorschrift im Wahllokal für Wähler und Wahlvorstände, erklärt Steffen Krüger, Wahlleiter in Friedland, rbb|24. Die Hände sollen vor Betreten des Raums desinfiziert werden, ein Mindestabstand von einem Meter fünfzig ist einzuhalten. Kommen zu viele Wähler gleichzeitig zum Wahllokal, kann der Wahlvorstand den Eintritt regulieren. Zudem sollen die Wähler auch eigene Stifte zum Ankreuzen auf dem Wahlzettel mitbringen – wer das vergisst, dem stellen die Wahllokale jedoch Stifte zur Verfügung.

Stündlich mindestens fünf Minuten lüften

Maskenpflicht und Desinfektionsvorgaben gelten auch für Wahlvorstandsmitglieder, Wahlzeugen und andere Anwesende. Um Versammlungen zu vermeiden, muss das Wahllokal sofort nach der Stimmabgabe verlassen werden. Die Wahlhelfer desinfizieren die Wahlkabinen und Wahlurnen möglichst nach jeder Benutzung und das Wahllokal muss stündlich mindestens fünf Minuten gelüftet werden. Zudem soll durch ein Einbahnstraßenprinzip getrennte Ein- und Ausgänge gesichert werden. Alle Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Gewählt wird in Friedland, Rietz-Neuendorf und Neuruppin

In der Stadt Friedland (Landkreis Oder-Spree) konkurrieren drei Kandidaten um die Spitze des Rathauses: Marco Schwadke (WIR in Friedland/WIR), Maik Koschack (parteilos) und Gabriele Herzberg (SPD). Der amtierende Bürgermeister Thomas Hähle (parteilos) stellt sich nicht mehr zur Wahl. Von insgesamt 2.583 Wahlberechtigten haben laut Wahlleiter Steffen Krüger 209 per Brief gewählt. 16 Wahllokale haben dort am Sonntag geöffnet. Zudem kontrollieren sechs zusätzliche Wahlhelfer die Einhaltung der Regeln.



In der Gemeinde Rietz-Neuruppin, ebenfalls im Landkreis Oder-Spree, stellt sich der bisherige Bürgermeister Thomas Stefan Fischer (Grüne) dem Herausforderer Oliver Radzio (CDU). Die Wahl wird notwendig, weil sich die Gemeindevertretung im Rahmen der letzten Sitzung per Beschluss gegen eine Mitverwaltung durch die Kreisstadt Beeskow und für ihre Eigenständigkeit entschieden hat.

In Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) zeichnet sich eine hohe Briefwahlbeteiligung ab. Von 26.500 Wahlberechtigten haben fast 3.900 Neuruppiner Briefwahlunterlagen beantragt. Bei der letzten Bürgermeisterwahl vor sieben Jahren waren es nur rund 1.200. Sechs Kandidaten treten in Neuruppin an: Neben Amtsinhaber Jens-Peter Golde, der als Einzelkandidat von Pro Ruppin, der CDU sowie den Grünen unterstützt wird, gehen Nico Ruhle von der SPD, Michael Güldener für BVB/Freie Wähler, sowie Klaus Baumdick von der AfD ins Rennen. Außerdem stehen die Einzelbewerber Ronny Hein und Horst-Michael Arndt zur Wahl. Neuruppin war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil Unbekannte im Oktober 2020 den Dienstwagen von Bürgermeister Golde auf seinem Privatgrundstück angezündet hatten. Anschließend waren mehrere Drohungen gegen den Bürgermeister aufgetaucht.

Stichwahltermine sind am 29. November angesetzt

Hauptamtliche (Ober)Bürgermeisterinnen und (Ober)Bürgermeister sowie Landrätinnen und Landräte werden in Brandenburg alle acht Jahre gewählt. Um zu gewinnen, müssen die Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Außerdem muss der jeweilige Kandidat oder die Kandidatin ein Quorum von mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen erreichen.

Die Wahlen in Friedland, Rietz-Neuendorf und Neuruppin sind die letzten Bürgermeisterwahlen für dieses Jahr in Brandenburg. Stichwahltermine sind jeweils für den 29. November 2020 angesetzt. Insgesamt fanden 2020 in sieben Gemeinden hauptamtliche Bürgermeisterwahlen statt, zuletzt in Dallgow-Döberitz.