Die Einhaltung der Maskenpflicht wird am Donnerstag in Brandenburg verstärkt kontrolliert.

Das hatten das Land, die Polizei und die Verkehrsunternehmen Anfang der Woche angekündigt. Dabei will Brandenburgs Polizei die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden mit gemeinsamen Streifen bei den Kontrollen im öffentlichen Raum und im Nahverkehr unterstützen.

Diese Einsätze seien zunächst bis Ende November geplant, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Mittwoch auf Anfrage. Etwa 50 Beamte der Bereitschaftspolizei sollen am Donnerstag in Frankfurt (Oder) sowie in den Landkreisen Oder-Spree und Barnim im Einsatz sein. "Dort gab es bereits Amtshilfeersuchen der zuständigen Behörden", sagte Herbst. "Wir sind aber mit allen Landkreisen und kreisfreien Städten im Gespräch."