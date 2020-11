Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat in einer Sondersitzung des Landtags für die Fortführung und teilweise Ausweitung der Corona-Beschränkungen geworben. "Heute haben wir in Brandenburg mit 629 neuen Corona-Fällen einen neuen traurigen Höchststand erreicht", mahnte er am Donnerstag in der Plenardebatte. "Gestern gab es mit über 400 Todesfällen bundesweit einen traurigen Höchststand." Die Infektionszahlen seien weiterhin zu hoch. "Daher sind Einschränkungen in unserem alltäglichen Leben weiterhin nötig."

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte am Mittwochabend nach Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbart, die privaten Kontakte der Bürger bis Weihnachten weiter einzuschränken und die Maskenpflicht in einigen Bereichen zu erweitern. Der Teil-Lockdown mit Schließungen der Gastronomie und von Kultureinrichtungen soll mindestens bis zum 20. Dezember verlängert werden. Das Brandenburger Kabinett will die neue Verordnung am Freitag beschließen.