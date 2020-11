Zwei Ausschüsse des Brandenburger Landtags in Potsdam beschäftigen sich am Mittwoch mit der Corona-Pandemie und den neuen Beschränkungen. Im Hauptausschuss geht es am Vormittag darum, wie das Parlament in Zukunft stärker beteiligt werden kann.

Bisher hat die Landesregierung im Kabinett über die Corona-Maßnahmen entschieden. Die Linke hat einen Gesetzentwurf eingebracht, nachdem die Landesregierung den Landtag frühzeitig informieren muss. Außerdem soll danach der Rechtsausschuss Gelegenheit für eine Stellungnahme bei neuen Corona-Auflagen bekommen.