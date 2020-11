Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Mittwochnachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie.

Hinzu kommt die Forderung nach einer Lockerung der Homeoffice-Beschränkungen und einer möglichen Verlängerung des Teil-Lockdowns. Außerdem wollen die Bundesländer an einer Weiterentwicklung der staatlichen Corona-Warn-App arbeiten. Beraten werden soll auch ein früherer Beginn der Weihnachtsferien.



Nach der Konferenz will Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Nachmittag über die Corona-Beschränkungen bis Ende des Jahres informieren. Woidke hatte sich im Vorfeld der Beratungen für klare Regeln ausgesprochen – die Menschen bräuchten Planungssicherheit. Schulen und Kitas müssten auf jeden Fall offen bleiben, so Woidke. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte betont, die Entscheidung über die Corona-Maßnahmen an den Schulen müssten weiterhin bei den Ländern liegen.