basteltante Berlin Montag, 16.11.2020 | 17:41 Uhr

Na Danke für nichts Merkel!

Und wieder keine geteilten Klassen in der Schule.

Man hätte die Klassen teilen sollen. Einen Tag die eine Gruppe Präsenz, den anderen Tag die zweite Gruppe.

Kinder, von Eltern die dringend arbeiten müssen bzw. kein Homeoffice machen können,

hätten auf einer anderen Etage in den Hort gehen können.

Wenn ich am 25.11. nach der Quarantäne endlich wieder in der Schule arbeiten darf, dauert es wahrscheinlich 1-2 Wochen bis zum nächsten Fall. Dann hocke ich wieder eingesperrt zu Hause!

Kann ich auch gleich in den Knast gehen.

Denkt auch mal einer an die Gesundheit der Lehrer, Erzieher und deren Familien?