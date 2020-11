200 Teilnehmer in Wittenberge

Rund 200 Personen, darunter Sympathisanten der "Querdenken"-Bewegung, hatten sich am Platz vor dem Rathaus zu einem sogenannten "stillen Spaziergang" getroffen. Zunächst gab es - wie in der vergangenen Woche - keinen Versammlungsleiter. Nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizei, die Demonstration anzumelden, meldete sich ein Teilnehmer als Versammlungsleiter. Allerdings konnte er die Auflagen der Polizei wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei den Teilnehmern nicht durchsetzen.

Eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wittenberge (Prignitz) ist am Mittwochabend vorzeitig vom Versammlungsleiter und der Polizei aufgelöst worden.

Partei wirbt in Cottbus um die "Querdenker"

"Wir haben circa 200 Personen hier vor Ort gehabt. Etwa 75 Prozent davon sind der Maskentragepflicht nicht nachgekommen", sagte Dieter Umlauf, Leiter der Polizeiinspektion Prignitz am Abend dem rbb. Von 15 Teilnehmern wurden die Personalien festgestellt, nachdem sie den Platz nicht verlassen wollten. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, so Umlauf.



Nach rbb-Informationen hatten auch Personen aus dem rechtsextremen Umfeld an der Demonstration teilgenommen.