Andreas Berlin Montag, 02.11.2020 | 10:58 Uhr

Tja was kommt danach ?

Wieso sollte sich an der Vorgehensweise irgendwas ändern ? Wenn man etwas ändern würde, würde man automatisch eingestehen, dass alles was bisher gemacht wurde keine gute Idee war.

Also wird man im Dezember das genauso belassen wie es im November ist. Und zu Weihnachten wird man die möglichen privaten Kontakte auf 10 erhöhen.... natürlich mit Abstand (wohl wissend das sich keiner dran hält).

Für die dann im Januar steigenden Zahlen wird noch ein Schuldiger gesucht ... also Freiwillige vortreten... Gastro, Reisen usw. können es ja diesmal nicht sein.... ich vermute diesmal sind die Schüler dran, weil die sich nach der Schule an keine Regeln halten.

Wie hat nochmal Einstein Wahnsinn definiert ...."immer das Gleiche machen aber ein anderes Ergebnis zu erwarten"

Darum wird man auch weiterhin an einem Verkaufsverbot von Alkohol nach 23 Uhr festhalten.