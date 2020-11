Weitere Berliner SPD-Abgeordnete in Quarantäne

In der Berliner SPD-Fraktion gibt es einen weiteren Corona-Fall. Darüber hat am Montag zuerst der "Tagesspiegel" berichtet. Große Teile der SPD-Fraktion sollen sich in Quarantäne begeben haben.

Nach rbb-Informationen handelt es sich um acht bis zehn Abgeordnete, darunter auch Fraktionschef Raed Saleh. Die Darstellung des "Tagesspiegel", dass die SPD Schwierigkeiten habe, in dieser Woche alle Ausschüsse zubesetzen, wies die Partei zurück.

Am Samstag hatte sich bereits Gesundheitssenatorin Dilek Kalacyi in Quarantäne begeben. Sie war nach Angaben der Senatsverwaltung Kontaktperson einer positiv getesteten Person. Kalayci selbst erklärte am Wochenende, es gehe ihr gut.