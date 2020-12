verwundert Punkertal Donnerstag, 10.12.2020 | 17:42 Uhr

„Wo kann man als Wähler und Bürger denn nun einsehen, was da genau beschlossen/geändert wurde? „

Im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin.



Oder vorher schon in den offiziellen, öffentlich einsehbaren Drucksachen des Berliner Abgeordnetenhauses. Drucksache 18/3179 ist der Antrag der Fraktionen vom 18.11.2020 und Drucksache 18/3232 ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung,Verbraucherschutz, Antidiskriminierung, vom 9. Dezember 2020. Wurde mit den Änderungen so angenommen.



Muss man nur gucken, lesen und verstehen.

„Auch das ist für den Wähler und Bürger wichtig!“