Die Bildungsverwaltung geht laut eigenen Angaben vom Donnerstag davon aus, dass an den Berliner Schulen in der kommenden Woche vom 14. bis 18. Dezember der Unterricht weiterläuft. Den Start der Weihnachtsferien will sie demnach nicht vorziehen. Auch die Betreuung in den Kitas soll aufrechterhalten werden.

Die Bildungsverwaltung plant allerdings, die Ferien für die Schüler im Januar um eine Woche zu verlängern, um das Infektionsrisiko zu verringern. Haben Familien dringenden Bedarf an Betreuung, soll es diese für Kinder in der zusätzlichen unterrichtsfreien Woche aber geben. Lehrer seien im Dienst, so die Bildungsverwaltung, um ansprechbar zu sein sowie Aufgaben zu stellen.