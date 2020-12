Merkel sagte, Deutschland sei in der Corona-Pandemie noch "sehr weit entfernt" von Zielwerten. Man habe eine sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen. Dies zeige, welche Verantwortung Bund und Länder hätten. Erreicht werden solle ein Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, bekräftigte Merkel.

In Berlin lag die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 181,6 und in Brandenburg bei 131,1. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verwies darauf, dass die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen zurückgehe. Er sprach von einer positiven Tendenz, schränkte aber ein: "Wir haben da noch viel zu tun." Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für private Treffen über Weihnachten schloss Müller aus.



Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie das RKI am Mittwoch mitgeteilt hatte. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Zudem stecken sich in Deutschland nach wie vor vergleichsweise viele Menschen mit dem Virus an. Es gab in den vergangenen Tagen zwar einen leichten Rückgang der Neuinfektionen, der erhoffte Effekt des Teil-Lockdowns blieb aber bislang aus.