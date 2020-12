Berlin vermeldet eine Rekordzahl an Menschen, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind. Die Charité ist überlastet und sucht nun Unterstützung. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hofft daher auf einen schnellen Start der Impfungen.

Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen muss die Berliner Charité inzwischen andere Uni-Kliniken um Unterstützung bitten. So soll sicher gestellt werden, dass auch Nicht-Corona-Patienten versorgt werden können.

Betten, medizinisches Material und Schutzausrüstung seien dagegen in Berlins Krankenhäusern genug vorhanden, sagte Marc Schreiner, Geschaftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft dem rbb am Dienstag. "Aber das Personal wird knapp, insbesondere in der Berufsgruppe der Pflege."

Vor allem in der Intensivpflege fehlen speziell ausgebildete Kräfte, weil sie bereits am Limit arbeiten, selbst an Covid19 erkrankt oder in Quarantäne sind. Planbare Operationen werden verschoben, um Betten für Notfallpatienten frei zu halten. Dennoch sind laut der Berliner Gesundheitsverwaltung 200 Intensivbetten frei. Für die habe man auch Personal, so Schreiner weiter.

Zudem gebe es mit den 84 Betten in der Klinik im Berliner Messegelände eine eiserne Reserve. "Allerdings nur dann, wenn kein Personal aus den etablierten Kliniken abgezogen werden muss, um die Versorgung in der Reservekapazität zu stellen", erklärt Schreiner.

Noch wird die Messe-Klinik laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) aber nicht gebraucht. Zudem hat der Berliner Senat angeordnet, auch in Nicht-Corona-Kliniken zehn Prozent der Betten als Reserve vorzuhalten.