Connifee Berlin Freitag, 11.12.2020 | 15:05 Uhr

Was glauben Sie denn, was passiert, wenn heute beschlossen wird, das ab Montag die Geschäfte schließen? Dann rennen heute und morgen nochmal alle los.

Kennt man schon vom ersten Lockdown, was sich da in den Läden für Szenen abgespielt haben...



Es hindert sie auch keiner dran, jetzt schon daheim zu bleiben, Sie müssen da nicht auf den Staat warten.



Diese Vollkaskomentalität k..... mich auch an.