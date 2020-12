Die Schulen sollen in Berlin ab Mittwoch, 16. Dezember, schließen. Für Schüler und Schülerinnen werden dann bis zu den Ferien digitale Angebote gemacht, statt Präsenzunterricht werde es also "schulisch angeleitetes Lernen zu Hause" geben, teilte die Bildungsverwaltung am Sonntag mit. Dieses werde auch nach den Weihnachtsferien fortgeführt. Angeleitet werden sollen sie dabei von den Lehrern, die an diesen Tagen trotz Schulschließung im Dienst bleiben. Das gilt auch für die Woche vom 4. bis 8. Januar, in der die Schulen ebenfalls geschlossen bleiben werden.