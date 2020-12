Das Corona-Infektionsgeschehen in Brandenburg verschärft sich weiter: Am Donnerstag stiegen sowohl die Zahlen der Neuinfektionen als auch der Todesfälle auf neue Höchstwerte. In den zurückliegenden 24 Stunden wurden landesweit 1.217 neue Infektionen registriert.

Mit 42 Menschen starben in Brandenburg so viele an oder mit Corona wie noch nie seit Beginn der Pandemie in dem Bundesland. Erst am Dienstag war mit 31 Toten der bisherige Höchststand an Todesopfern in Brandenburg gemeldet worden.