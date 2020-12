Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/ Die Grünen) lehnt eine allgemeine Pflicht zur Corona-Impfung ab.

In Brandenburg aktuell vom rbb sagte die Grünen-Politikerin am Dienstagabend, man müsse die Menschen "begeistern, überzeugen und transparent aufklären". Viele hätten jetzt Ängste, weil die Impfung neu sei. Der Impfstoff sei aber "sehr umfangreich getestet worden" - unter anderem in Großbritannien an über 30.000 Menschen.

Nebenwirkungen hätten sich wie bei jeder anderen Impfung auch gezeigt - etwa in Form von kurzfristigen Hautrötungen oder Gliederschmerzen. Schwerwiegende Zwischenfälle seien aber nicht gemeldet worden. Darüber müsse man die Menschen jetzt gut aufklären und dazu motivieren, sich impfen zu lassen, so Nonnemacher.