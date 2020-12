In Brandenburg ist es offenbar zu Problemen mit der Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) gekommen. Einem Bericht der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" (MAZ) [bezahlpflichtig] vom Donnerstag zufolge heißt es auf der Anmeldeseite der Schul-Cloud Brandenburg: "Seit 10 Uhr kommt es aufgrund der vielen Zugriffe zu Problemen beim Login in die HPI Schul-Cloud, Schul-Cloud Brandenburg und Thüringer Schulcloud. Das Problem wurde identifiziert, wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und bitten um Entschuldigung."

Nach "MAZ"-Informationen kommt es bereits seit Beginn der Woche zu Problemen mit der HPI-Schul-Cloud, vermutlich wegen der Aussetzung der Präsenzpflicht und der höheren Zugriffszahlen.

Seit Montag können Eltern in Brandenburg wegen der Corona-Pandemie entscheiden, ob ihr Kind in den Schulen am Unterricht teilnimmt oder von zu Hause aus. Dem Bildungsministerium zufolge waren zu Wochenbeginn nur 55 Prozent der Schüler im Präsenzunterricht.