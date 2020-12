Brandenburg hat am Mittwoch einen neuen Höchststand an Menschen erreicht, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind. Innerhalb von 24 Stunden sind 26 Sterbefälle hinzugekommen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In Brandenburg gibt es nun insgesamt 409 Corona-Tote, die in der aktuellen Statistik aufgeführt werden. Den vorigen Höchststand erreichte das Land am Samstag. Zu diesem Zeitpunkt wurden 16 Menschen erfasst, die mit oder an Covid-19 starben.

Seit Beginn der Corona-Pandemie zählt das Land insgesamt 21.112 laborbestätigte Fälle. Darin inbegriffen sind 526 Personen, bei denen in den vergangenen 24 Stunden eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Die meisten Neuinfektionen gab es im Landkreis Spree-Neiße (+80), die meisten Todesfälle innerhalb von 24 Stunden in Cottbus (+7).