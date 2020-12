Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an die Brandenburger appelliert, auch über Weihnachten die Corona-Regeln streng zu beachten. "Das Coronavirus kennt keine Feiertage", sagte er auf seiner Pressekonferenz zum Jahresende am Montag. Der Erreger werde jede Chance nutzen, um sich weiter auszubreiten und Menschen zu gefährden - "das haben wir in den letzten Tagen und Wochen erleben müssen".