Am Wochenende wollen in Berlin trotz des Lockdowns wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Für Sonntag ist laut Polizei ein sogenannter "Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte" in Mitte geplant. Die Polizei teilte am Freitag mit, es seien 2.000 Teilnehmer angemeldet.

Ein Polizeisprecher kündigte an, dass gezielt auf die Einhaltung des Infektionsschutzes geachtet werde. An diesem Samstag wollen sich in Steglitz 18 Menschen zu einer "Kunstprojektion weiße Wahrheiten zur Corona-Pandemie" treffen, wie ein Polizeisprecher am Freitag ankündigte. Sie träten in weißen Anzügen und Theatermasken auf. Man habe sie zuletzt bereits in Wilmersdorf und Lichtenrade beobachtet. Dabei sei es aber zu keinen Vorfällen gekommen.