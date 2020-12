Damarco Ffo Montag, 14.12.2020 | 16:22 Uhr

Zumal dann Zuhause die Bürger die Digitalisierung zweimal bezahlen. Einmal als Steuerzahlen und als Kunde. Die Kosten für einen VDSL Anschluss sind deutlich zu hoch und die Leistung bei einiger Anschlüsse er zweifelhaft. Wer keine 40€ im Monat ausgeben will oder kann muss sich mit den alten ADSL Anschlüssen zufrieden geben. Diese Bremsen dann auch noch die VDSL Anschlüsse aus, so ist das wenn man auf Kupfer nochmal gewinnbringend herumreiten darf.



Wie immer werden die Geräte in den Schulen ab gekippt ohne ein Konzept zu haben. Es fehlt so ziemlich an allen, vor allem an Software die Plattform unabhängig funktioniert. Auch der Datenschutz ist so eine Sache, da man nicht Sicherstellen kann das die Daten nicht an unsere Freunde übermittelt werden. Dass größere Problem ist aber nicht der Glasfaseranschluss der Schulen sondern die Infrastruktur die dahinter erforderlich ist. Diese muss auch betreut werden und das kann man nicht von Lehren verlangen.