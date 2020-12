Trotz Impfstart in Deutschland

Seit dem Wochenende werden Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Doch es wird noch dauern, bis ausreichend Bürger geschützt sind. Der Berliner Regierende geht von weiter bestehenden Einschränkungen auch nach dem 10. Januar aus.

Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird voraussichtlich auch über den 10. Januar hinaus bestehen bleiben. "Ich gehe fest davon aus, dass wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen", sagte Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. "Ob das so umfassend ist, wie wir es jetzt erleben, das muss man dann anhand der Zahlen bewerten", fügte der Politiker, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, hinzu. Die stagnierten "auf einem sehr hohen Stand" oder gingen bestenfalls leicht zurück.

Das sind die aktuellen Fallzahlen in Berlin und Brandenburg

Dass seit zwei Tagen bundesweit gegen das Coronavirus geimpft wird, führt wohl noch nicht sofort zu einer umfassenden Öffnung – zumal es wohl noch dauern wird, bis ein ausreichend großer Teil der Bevölkerung vor dem Virus geschützt sein wird. "Wir brauchen ein Gefühl dafür, was der Impfstoff auch an positiven Entwicklungen auslöst", sagte Müller.



Was die Impfbereitschaft angeht, äußerte er sich zuversichtlich. Seiner Meinung nach würden jetzt einige noch skeptisch sein und erst sehen wollen, wie der Impfstoff angenommen wird und ob es Nebenwirkungen gebe. Er gehe aber davon aus, dass die Bereitschaft steigen werde, wenn die Bürger sähen, wie die Impfung helfe und welche neuen Möglichkeiten damit verbunden seien.

"So wie man es ja auch aus dem Sport- oder Kulturbereich kennt, dort wo eben bisher die Schnelltests eine Grundlage waren, für entsprechende Begegnungen, werden es dann möglicherweise in Zukunft die Impfungen sein", so Müller.