Kathi Berlin Freitag, 04.12.2020 | 17:59 Uhr

Bis 10 Januar ist der teillockdown ja in Kraft bin dann mal gespannt wie es dann für uns weitergeht ich bin eine normale Tresenkraft die gerne wieder mal arbeiten gehen würde wie so viele andere auch mein Chef ist da zuversichtlich in der Beziehung erstaunlicherweise mit seine drei Läden und mit dem Geld was er bekommen soll wartet er noch immer mal schauen wie lange