Peter a Berlin Samstag, 12.12.2020 | 16:37 Uhr

Endlich (6 Monate zu spät) Schritte in die richtige Richtung. Aber wie die derzeit niedrige Testquote in der österreichischen Bevölkerung zeigt, muss man die Schwelle wirklich deutlich niedriger legen: jeder, zu jederzeit, kostenlose Testmöglichkeit bei sich im Badezimmer. Jeder der nur halbwegs einen Kuchen backen kann, kann sich selber testen, bei sich zu hause. Das ist wirklich ganz einfach. Das ist keine Raketenwissenschaft. Und es ist eben schnell und unkompliziert wenn es zu hause gemacht wird. Man muss nicht wie bei den derzeitigen Massentests in Österreich erst durch die Gegend fahren, man hat immer ein paar Tests zu Hause, falls man sie gerade braucht. Wer positiv ist bleibt zu Hause, so könnte die Epidemie sogar ohne Impfstoff beseitigt werden. Nur wenn man höhere Sicherheit haben will, kann man ja zusätzlich Tests durch geschultes Personal machen. Gebt endlich die Tests für jedermann frei!