Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Christian Wehry, sprach am Montagvormittag von einem "extremen Ansturm" auf die 116 117. "Es gibt noch einige Probleme durchzukommen, aber das wird sich in den kommenden Stunden verbessern", so Wehry. Er bat die Betroffenen, sich am Nachmittag oder am Dienstag nochmals bei dem Callcenter zu melden.

Wöchentlich soll Brandenburg nach Angaben des Gesundheitsministeriums 19.500 Impfdosen erhalten. Zunächst hieß es, die Lieferung in der ersten Kalenderwoche entfalle. Das Bundesgesundheitsministerium teilte dann mit, mit dem Impfstoff-Hersteller Biontech sei vereinbart worden sei, dass die nächste Lieferung bereits am 8. Januar komme.



Nach Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums sind landesweit in fünf stationären Pflegeheimen bereits Bewohner geimpft worden: in Großräschen, Nauen, Cottbus, Forst und Premnitz. Bislang wurden in Brandenburg 3.309 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montagmorgen im Inforadio des rbb erklärte. "Das sind nicht wahnsinnig viele, was auch an den Feiertagen liegt", räumte sie ein.



In dieser Woche gehe es nun richtig los: "In der ersten Woche planen wir rund 7.000 Impfungen des Personals in Krankenhäusern, hinzu kommen Impfungen in Pflegeheimen. Und am Dienstag gehen die beiden großen Brandenburger Impfzentren in Betrieb", so Nonnemacher. Zwar gebe es nach wie vor nur eine "überschaubare Menge von Impfstoff", sie gehe aber davon aus, dass sich die Lage noch im Januar deutlich entspannen werde.



Sendung: Inforadio, 04.01.2021, 7:20 Uhr