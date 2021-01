Schneeeule Berlin Montag, 04.01.2021 | 12:29 Uhr

Kein Wunder das die Zahlen nicht sinken. Besuch aus anderen Ländern brauchten kein Test zur Einreise nach Deutschland vorlegen, sondern mußten 5 Tage in Quarantäne (was viele sicher nicht gemacht haben). In den meisten anderen Ländern kommt man nur mit Test (z. B. Spanien). Oder Quarantäne die auch kontrolliert wird. Ich habe den Eindruck unsere Regierung setzt auf Herdenimmunität um so auch Geld bei Impfstoff zu sparen. Das sieht man ja schon bei BVG. Wer arbeitet wird in der Bahn eingepfercht.

Kein Wunder das sich die Leute nicht mehr an Gesetze halten, da es ja keine Strafen gibt. Nur die Polizei tut mir leid, die werden beschimpft.