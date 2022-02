Explosionen in ukrainischen Städten - Giffey: Angriff auf die Ukraine hat Folgen für Berlin

Do 24.02.22 | 09:04 Uhr

Michele Tantussi/dpa Audio: Inforadio l 24.02.2022 l Sebastian Schöbel | Bild: Michele Tantussi/dpa

Die Regierende Bürgermeisterin Giffey will innerhalb der Koalition diskutieren, welche Konsequenzen der russische Angriff auf die Ukraine für Berlin haben kann. Schon jetzt bereite sich der Senat auf einen Zuzug Geflüchteter aus der Krisenregion vor.

Der russische Angriff auf die Ukraine wird nach Ansicht der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auch Folgen für Berlin haben. Über Solidaritäts-Bekundungen hinaus müsse man sich darüber Gedanken machen, sagte die SPD-Politikerin dem rbb am Donnerstagmorgen.

rbb/T. Schwiesau Solidaritätsaktion - Brandenburger Tor leuchtet am Abend in ukrainischen Farben Der Berliner Senat hat ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt: Am Mittwochabend wurde das Brandenburger Tor bis Mitternacht in den ukrainischen Nationalfarben angestrahlt. Auch Paris hat sich an der Aktion beteiligt.

Giffey: Berlin stellt sich auf Flüchtende ein

"Wir haben uns für die nächste Woche vorgenommen, über konkrete Auswirkungen zu sprechen, wie wir uns vorbereiten können, besonders auch für den Fall, dass Menschen natürlich fliehen vor dieser Situation", erklärte Giffey. Man müsse sich auch der Frage stellen, welche Auswirkungen der Krieg auf die Energieversorgung der Stadt habe. Aus Solidarität mit der Ukraine ließ der Senat am Mittwochabend das Brandenburger Tor in den Nationalfarben des Landes anstrahlen.

Russland greift Ukraine an

Das russische Militär hat in der Nacht zu Donnerstag begonnen, die gesamte Ukraine [tagesschau.de] anzugreifen. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete am Donnerstagmorgen, Russland habe die Infrastruktur der ukrainischen Luftwaffe zerstört. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium angekündigt, die "militärische Infrastruktur, Einrichtungen zur Luftverteidigung, Militärflugplätze und die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte" mit Hochpräzisionswaffen außer Gefecht setzen zu wollen. Mehrere Nachrichtenagenturen haben zudem unter Berufung auf ukrainische Behörden von Angriffen russischer Truppen in verschiedenen Teilen der Ukraine berichtet. Laut der Nachrichtenagentur AFP meldet der ukrainische Grenzschutz vom Vordringen russischer Bodentruppen in die Ukraine. In mehreren nördlichen Regionen und von der annektierten Halbinsel Krim aus habe die Armee mit Panzern und weiterem schweren Gerät die Grenze passiert. Zuvor waren in den Städten Odessa und Charkiw Explosionen zu hören gewesen, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin eine Militäroperation in der Ukraine angekündigt hatte. Nach Angaben der Ukraine wird ihre Staatsgrenze auch aus Belarus angegriffen. Russische Soldaten hätten Grenzposten und Patrouillen attackiert.

dpa/E. Morenatti tagesschau.de - Liveblog: Angriff auf die Ukraine Russland hat begonnen, die gesamte Ukraine anzugreifen. Laut der Nachrichtenagentur AFP berichtet der ukrainische Grenzschutz vom Vordringen russischer Bodentruppen. Reporter meldeten Explosionen in Kiew und anderen ukrainischen Städten. Alle Entwicklungen im Liveblog bei tagesschau.de

Parteien uneins über Solidaritäts-Resolution

Der russische Angriff auf die Ukraine ist am Donnerstagvormittag Thema im Berliner Abgeordnetenhaus. Sowohl die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken als auch die CDU haben jeweils eine Resolution eingebracht, wonach Berlin sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu einem solidarischen Kurs in der Ukraine-Politik erklären soll. Verhandlungen über eine gemeinsame Resolution waren am Mittwochnachmittag zunächst gescheitert. Nach rbb-Informationen gab es Differenzen bei der Formulierung: SPD, Grüne und Linke wollen den Kurs der Bundesregierung unterstützen, keine Waffen an die Ukraine zu liefern. Das aber lehnte die CDU ab. Sie plant, eine eigene Resolution zur Ukraine einzubringen. Die Christdemokraten hatten den Senat bereits am Mittwochmorgen aufgefordert, das Brandenburger Tor anstrahlen zu lassen. Nach Angaben der Senatskanzlei hat sich auch die Berliner Partnerstadt Paris am Mittwoch an der Aktion beteiligt. Die französische Hauptstadt hatte am Abend das Hôtel de Ville, also das Rathaus, beleuchtet.

Jochen Zick/Kystone/pa 2 min Angriff auf Ukraine und Energiesicherheit - "Haushaltskunden haben höchste Priorität" Deutschland und besonders Berlin-Brandenburg sind abhängig von Gas und Öl aus Russland. Doch auch wenn sich die Krise in der Ukraine weiter verschärfen sollte, schätzen Experten die Lage für Verbraucher als sicher ein. Von Anna Hanke

Woidke: Sanktionen und Gespräche

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte sich bereits am Dienstag für weitere Gespräche zur Abwendung eines Krieges in der Ukraine ausgesprochen. "Wir stehen so nahe vor einem Krieg in Europa wie wahrscheinlich selten in den letzten fast 80 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges", sagte Woidke. Die Hauptaufgabe für alle Beteiligten sei es, einen militärischen Konflikt unter allen Umständen zu vermeiden. Der Brandenburger Regierungschef plädierte einerseits für weitere Sanktionen gegen Russland. "Allerdings werden diese Sanktionen Gespräche bestenfalls befördern, sie werden Gespräche mit Dialog und Verhandlungen nicht ersetzen", sagte Woidke.

Sendung: Inforadio, 24.02.2022, 8:30 Uhr