Große Hilfsbereitschaft - Brandenburger Städte warten auf hunderte Geflüchtete aus der Ukraine

Fr 04.03.22 | 14:36 Uhr

Bild: dpa/Patrick Pleul

In Brandenburg werden am Freitag hunderte geflüchtete Menschen aus der Ukraine erwartet, in Frankfurt und in Cottbus sind Ankunftszentren entstanden. Auch privat ist die Hilfsbereitschaft groß - doch der Innenminister fordert auch klare Regeln vom Bund.

Die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und in Brandenburg ankommen, steigt.



Im Laufe des Freitags werden Sonderzüge aus Polen mit jeweils Hunderten Geflüchteten aus der Ukraine erwartet. Am Freitagmittag ist bereits der erste Zug mit etwa 300 Menschen auf dem Bahnhof in der Oderstadt eingetroffen. In Frankfurt (Oder) kommen Geflüchtete teilweise zu Fuß über die Stadtbrücke.

Um die vielen Menschen in Empfang nehmen zu können, hat die Stadt eine Einheit des Katastrophenschutzes angefordert, wie Frankfurts Sozialbeigeordneter Jens-Marcel Ullrich dem rbb am Freitag sagte. Es seien Wärmezelte zusammen mit dem Technischen Hilfswerk aufgestellt worden. "So können wir die Geflüchteten gut versorgen. Zudem halten wir eine Transporteinheit vor, um die Geflüchteten gleich an einen Ort zu bringen, wo sie ungestört durchatmen können", so Ullrich weiter.

Cottbus richtet Ankunftszentrum ein

In Cottbus bereitet sich seit Freitag der Verwaltungsstab der Stadt auch auf die Ankunft vieler Geflüchteter aus der Ukraine vor. Die Stadt rechnet ebenfalls damit, dass in den kommenden Tagen Züge mit mehreren hundert Flüchtlingen in Cottbus ankommen könnten. Am alten Spreewaldbahnhof wurde deshalb ein Ankunftszentrum eingerichtet. Für die kurzfristige Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine steht eine der beiden Messehallen bereit. Für den Transport zwischen beiden Standorten Ankunftszentrum und Messehalle ist ein Shuttlesystem vorgesehen. Derzeit seien die Informationen jedoch noch sehr vage und somit wenig verlässlich, wie viele Flüchtlinge tatsächlich nach Cottbus kommen, teilt die Stadt mit. Viele kommen privat unter.

Innenminster Stübgen dankt für Hilfsbereitschaft

Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen dankte am Freitag den vielen engagierten Freiwilligen für ihre große Hilfsbereitschaft. "Brandenburg präsentiert sich von seiner besten Seite. Wir empfangen Menschen in Not mit offenen Herzen und offenen Häusern. Der persönliche Einsatz unzähliger Bürgerinnen und Bürger, die spenden, helfen und aufnehmen ist bewegend und von unschätzbarem Wert", betonte der Minister.

Beim Brandenburger Integrationsministerium seien bereits mehr als 240 Angebote für etwa 700 Unterbringungsplätzen für Ukraine-Flüchtlinge eingegangen. Vor allem Privatpersonen meldeten sich bei der am Mittwoch geschalteten E-Mail-Adresse, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Freitag auf Anfrage. Die Angebote werden nach den Angaben an die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte weitergeleitet, die die Unterbringung vor Ort koordinierten. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei überwältigend, hieß es. Sehr viele Menschen wollten helfen, spendeten Geld oder folgten Spendenaufrufen von Hilfsorganisationen und Initiativen.

Stübgen: Bund müsse weitere Antworten liefern

Die Grundlagen zur Bewältigung der Flüchtlingswelle könne aber nur der Bund schaffen, so Stübgen. Es sei gut, dass man sich auf europäischer Ebene endlich auf die allgemeine Anerkennung der Kriegsflüchtlinge geeinigt habe. Nun müsse der Bund aber auch zur Registrierung, Verteilung und Finanzierung der ankommenden Flüchtlinge weitere Antworten liefern.

Brandenburg schafft Übergangsregel

Bis dahin habe Brandenburg eine Übergangsregelung geschaffen, die Aufenthaltstitel, finanzielle Unterstützung und Gesundheitsvorsorge für die Flüchtlinge absichere, so Stübgen. Besonders entscheidend werde in den kommenden Tagen vor allem eine gut koordinierte Weiterverteilung der Flüchtlinge in die anderen Bundesländer sein. "Bei uns kommen mehr Menschen an, als wir hier vor Ort unterbringen können, da braucht es eine detaillierte logistische Koordinierung. Auch daran arbeitet unser Krisenstab mit Hochdruck", sagte der Brandenburger Innenminister.

Viele Übernachtungsmöglichkeiten

Der Sozialdezernent in Frankfurt (Oder), Jens-Marcel Ullrich, plant eine Art Bahnhofsmission, um im Bahnhof selbst auch Geflüchtete beraten zu können, wie es mit ihnen weitergeht. "Das ist notwendig, weil die Deutsche Bahn aktuell damit überfordert ist", so Ulrich. Es wird erwartet, dass viele der Geflüchteten weiter mit den von der Deutschen Bahn eingesetzten Sonderzügen nach Berlin weiterfahren werden. Wie genau, dass alles vonstattengehen wird, ist noch nicht klar. In der Region jedoch viele Übernachtungsmöglichkeiten vorgehalten. Zudem werden Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel aus der Ukraine in die Zentrale Aufnahmestelle nach Eisenhüttenstadt gebracht. Die Stadt Frankfurt hat auch eine Hotline für Hilfsangebote (0151 179 175 23) geschaltet. Sie ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Sendung: Antenne Brandenburg, 04.03.2022, 14:00 Uhr