Immer mehr aus der Ukraine Geflüchtete kommen nach Berlin. In einer Woche soll das neue Ankunftszentrum in Tegel auf voller Kapazität laufen. Eine Entspannung der Lage ist derweil nicht in Sicht. "Das ist erst der Anfang", sagt Sozialsenatorin Kipping.

Bereits in den kommenden Tagen soll das Ankunftszentrum in Tegel schrittweise seine Kapazität erhöhen, bis täglich bis zu 15.000 Menschen und im Notfall auch mehr dort versorgt werden können. Auf dem Rollfeld wird dazu gerade ein großes, beheiztes Zelt errichtet: als Ankunfts-und Verteilzentrum.

Das Ankunftszentrum im Flughafen Tegel für Geflüchtete aus der Ukraine soll in einer Woche bei voller Kapazität laufen. Das teilte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Sonntag bei einem Besuch der Notunterkunft im alten Flughafengebäude mit.

Um die große Menge an Ankommenden zu versorgen, werden 20 Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für eine Woche nach Tegel entsandt, um hier Mitarbeiter einzuarbeiten. Berlin sei dabei, einen Personalpool der Landesverwaltung aufzubauen mit Freiwilligen, die aus allen Bereichen der Verwaltungen entsandt werden. Sie sollen am Ende mindestens 60 elektronische Registrierungsstationen in drei Schichten bedienen können – allein dazu brauche es laut Giffey mindestens 200 Personalkräfte.

Giffey berichtete auch, dass demnächst Sonderzüge aus Polen an Berlin vorbeigeleitet werden sollen, um die Hauptstadt zu entlasten, vor allem nach Hannover. Dennoch rechne Berlin mit Tausenden Menschen pro Tag.

Weiterhin geplant sei deshalb, den stillgelegten Terminal am Flughafen Schönefeld mit 25.000 Quadratmetern in Betrieb zu nehmen. Nebenan befände sich außerdem ein Feldbettenlager mit 16,5 Tonnen Feldbetten. Bundesfinanzminister Christian Lindner habe derweil zugesagt, dass Berlin die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau nutzen könne – sie hat eine Kapazität für weitere 1.000 Menschen. Hinzu kommen 5 Gemeinschaftsunterkünfte, die in den nächsten Tagen an den Start gehen.