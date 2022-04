Umstrittener Protestzug am Sonntag - Berliner Polizei ermittelt wegen "Z" bei pro-russischem Autokorso

Mo 04.04.22 | 15:20 Uhr

dpa/Carsten Koall Audio: rbb24 Inforadio | 04.04.2022 | Stefan Ozsvath | Bild: dpa/Carsten Koall

Ein Korso aus 400 Autos in Berlin, bei dem auch das verbotene "Z"-Symbol festgestellt wurde, führt zu scharfer Kritik nicht nur von Ukrainern. Die Regierende Bürgermeisterin zeigt Verständnis - verweist aber auf die Versammlungsfreiheit.

Bei dem großen Autokorso mit russischen Fahnen in Berlin ist auch ein sogenanntes Z-Symbol zur Unterstützung des Angriffskrieges in der Ukraine gezeigt worden. Das sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss.



Rund 400 Autos mit russischen Fahnen hätten an der "friedlich abgelaufenen" Demonstration am Sonntag teilgenommen, so Akmann. Insgesamt seien seit Beginn des Kriegs am 24. Februar fünf Fälle von gezeigten "Z"-Symbolen in Berlin bekannt geworden, sagte er weiter.



Der Autokorso durch Berlin wurde als Demonstration mit dem Titel "Keine Propaganda in der Schule - Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung" von einer Einzelperson angemeldet. Um wen es sich dabei handelt, wollte die Berliner Polizei auf rbb-Anfrage nicht sagen.



Gegenproteste am Streckenrand

Der Autokorso hatte ab Sonntagnachmittag vom Nordosten Berlins quer durch die Stadt via Sowjetisches Ehrenmal in Berlin-Treptow bis hin zum Olympiastadion und Rathaus Spandau geführt. In Videos auf verschiedenen Social Media-Kanälen sind dutzende hupende Autos mit Russland- und auch Sowjet-Fahnen zu sehen, zudem Gegendemonstranten mit ukrainischen Fahnen am Rand der Strecke. Vereinzelt soll es dabei auch zu Wortgefechten und gegenseitigen Beschimpfungen gekommen sein.



Fotos, die von der Organisation "Friedensdemo-Watch" auf Twitter geteilt werden, zeigen zudem einen David-Stern und das Wort "Russe" auf einem Auto, das dem Versammlungsleiter des Autokorsos gehören soll. Auf Anweisung der Polizei habe er das wieder entfernen müssen.



Nach Angaben von "Friedensdemo-Watch" haben die Organisatoren des Autokorsos bereits am 5. März eine Kundgebung am Brandenburger Tor durchgeführt. Dabei sei auch ein Propaganda-Schild gezeigt worden, das behauptete, die ukrainische Regierung sei von Nazis durchsetzt.



Melnyk schreibt an Giffey

Von mehreren Stellen gibt es deutliche Kritik daran, dass dieser Autokorso durch Berlin von der Versammlungsbehörde nicht verboten worden ist. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk schrieb auf Twitter an die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) gerichtet: "Um Himmels willen, wie konnten SIE diesen Auto-Corso der Schande mitten in Berlin zulassen?" Melnyk betonte in seinem Tweet besonders, dass der Autokorso an dem Tag fuhr, an dem die russischen Massaker an ukrainischen Zivilisten in Butscha ans Licht gekommen seien.

Giffey: "Z"-Vorgang wird strafrechtlich verfolgt

Giffey antwortete darauf ebenfalls auf Twitter und zeigte Verständnis für die Kritik. Sie verstehe den Ärger, teilte sie mit. Der Autokorso sei als Demonstration gegen die "sich aktuell verschärfende Diskriminierung russischsprachiger Menschen in unserer Stadt" angemeldet gewesen.



Giffey betonte: "Ich verurteile jegliche Äußerung, die den russischen Angriffskrieg verharmlost oder legitimiert, auf das Schärfste." Daher sei das Auto mit dem in Berlin verbotenen "Z"-Zeichen herausgezogen worden. Der Vorgang werde jetzt strafrechtlich verfolgt.



Zudem wies Giffey darauf hin, dass für die Demonstration die Versammlungsfreiheit gegolten habe. Berlin stehe an der Seite Ukraine. Sie stehe überdies in gutem Kontakt zu Melnyk und habe mit ihm mehrfach über die Hilfe für die Ukraine und die Versorgung tausender Flüchtlinge gesprochen.

dpa/Sergei Malgavko Zusammenhang mit russischem Angriffskrieg - Öffentliches Verwenden des "Z"-Symbols in Berlin und Brandenburg verboten Auch in Berlin sind schon Autos mit einem großen "Z" auf Fenster oder Türen gesichtet worden. Wer damit so offenkundig den russischen Angriff auf die Ukraine unterstützt, muss nun mit Konsequenzen rechnen. Das gilt auch für Brandenburg.

CDU fordert vom Senat mehr Sensibilität

Kritik an dem Autokorso in Berlin kommt auch von der CDU der Stadt: "Dieser Schaulauf der kriegerischen Kreml-Propaganda macht einen fassungslos", teilte Stephan Standfuß, verfassungsschutzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, am Montag mit. Seine Fraktion wolle wissen, "welche Verbindungen des Einzelanmelders bestehen, inwieweit dies aus Moskau gesteuert worden ist. Für uns ist das ein klarer Auftrag an den Verfassungsschutz."



Weitere Aufzüge dieser Art müssten "mit mehr Sensibilität durch den Senat begleitet werden." Auflagen wie räumliche Einschränkungen müssten möglich sein, um so Provokationen etwa vor Flüchtlingsunterkünften zu vermeiden, so Standfuß.



Autokorso fuhr am Tag der "Butscha"-Veröffentlichungen

Demonstrationen müssen in Berlin nicht von der Polizei genehmigt werden, sondern die Veranstalter teilen der Polizei nur Ort, Zeit, Titel und die erwartete Zahl der Menschen mit. Verboten werden kann eine Demonstration nur unter ganz bestimmten Umständen, wenn sie etwa den öffentlichen Frieden stört, in dem gegen eine nationale, religiöse oder ethnische Gruppe zum Hass aufgestachelt oder zu Gewalt aufgefordert wird.



Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew hatten am Sonntag Fotos von getöteten Menschen in der zurückeroberten Stadt Butscha für Entsetzen gesorgt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von "Völkermord".

dpa Das Verbot des russischen "Z" - Alter Paragraf, neue Auslegung Das russische "Z"-Symbol, Propaganda-Zeichen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine, wird nun auch in Brandenburg und Berlin strafrechtlich verfolgt. Was es rechtlich bedeutet, wenn ein Buchstabe zum verbotenen Symbol wird. Von Simon Wenzel

Rechtsgrundlage: §140 Strafgesetzbuch

Das "Z"-Symbol wird in der Ukraine von den russischen Truppen benutzt. Wenn dieses Zeichen in Berlin verwendet wird, um Unterstützung für den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren, werde die Polizei tätig. "Maßgeblich ist der Kontext", erläuterte Akmann im Innenausschuss. Ermittlungen würden nach Völkerstraf- und das Strafrechtgesetz geführt.



Der §140 des Strafgesetzbuchs besagt - vereinfacht ausgedrückt - dass das Billigen von bestimmten Straftaten ebenfalls strafbar ist. Man stellt sich damit moralisch hinter den oder die Täter:in. Das Gesetz sieht in der Theorie bis zu drei Jahren Gefängnis vor, die Anwendung des Paragraphen auf das Z-Symbol wird laut Expertin in der praktischen Handhabe aber schwierig: Aus der Verwendung des "Z" muss "eindeutig" abzulesen sein, dass es als Befürwortung des russischen Krieges in der Ukraine gemeint sei und zwar - und das ist entscheidend - für einen "durchschnittlichen Empfänger".



Auch außerhalb des Korsos sind in Berlin schon Autos mit einem großen "Z" auf Fenster oder Türen gesichtet worden. Auch in Brandenburg und anderen Bundesländern ist die Verwendung des Symbols verboten.



Sendung: rbb24 Abendschau, 4. April 2022, 19:30 Uhr