Solidaritätsaktion in Berlin - Brandenburger Tor wird in ukrainischen Landesfarben angestrahlt

Mi 23.02.22 | 14:05 Uhr

Bild: dpa/A. Gora

Der Berliner Senat setzt ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: Am Mittwochabend soll das Brandenburger Tor in den ukrainischen Nationalfarben angestrahlt werden. Auch zwei Berliner Partnerstädte beteiligen sich an der Aktion.

Der Berliner Senat lässt das Brandenburger Tor am Mittwochabend in den ukrainischen Landesfarben anstrahlen. Damit wolle man ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine setzen, teilte die Senatskanzlei im Namen der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Mittwochnachmittag mit. Das Brandenburger Tor soll von 18:45 Uhr bis 24 Uhr in den gelb-blauen Farben erstrahlen. "Wir zeigen unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, den vielen Berlinerinnen und Berlinern mit ukrainischen Wurzeln, aber auch mit den vielen Russinnen und Russen, die sich Frieden in Russland und in der Ukraine wünschen. Sie alle wünschen sich nichts sehnlicher als ein Ende der Eskalation und eine friedliche Beilegung dieses bedrohlichen Konflikts", ließ sich Franziska Giffey in einer Mitteilung zitieren. Berlin stehe als freie Stadt für eine freie und souveräne Ukraine.

Pariser Rathaus soll ebenfalls angestrahlt werden

Nach rbb-Informationen ist am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus eine gemeinsame Resolution von SPD, Grünen, Linken, CDU und FDP zur Ukraine geplant. Die CDU-Fraktion hatte den Senat bereits am Mittwochmorgen aufgefordert, das Brandenburger Tor anstrahlen zu lassen. Nach Angaben der Senatskanzlei beteiligen sich auch die Berliner Partnerstädte Paris und London am Mittwoch an der Aktion. Die französische Hauptstadt lässt demnach am Abend das Hôtel de Ville, also das Rathaus, beleuchten. Welches Gebäude in London angestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. In der Nacht zu Dienstag wurde bekannt, dass russische Truppen in den Ostteil der Ukraine einmarschiert und damit völkerrechtswidrig in den souveränen Nachbarstaat eingedrungen waren. Russlands Präsident Putin hatte zuvor erklärt, die Unabhängigkeit der selbsternannten "Volksrepubliken" in Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkennen zu wollen. Die Bundesregierung lehnt den Einmarsch der russischen Regierung scharf ab. Als Reaktion hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag erklärt, die Zertifizierung der Gas-Pipeline "Nord Stream 2" vorübergehend auszusetzen. USA, EU und mehrere andere Industrienationen wie Japan hatten Sanktionen gegen Russlands Wirtschaft und Hunderte Einzelpersonen beschlossen. Auch andere Städte hatten seit dem Einmarsch des russischen Militärs öffentliche Gebäude in den ukrainischen Farben erleuchten lassen, um ihre Solidarität zu bekunden, darunter Prag und die kosovarische Hauptstadt Prishtina.

Wer entscheidet, wann beleuchtet wird - und wann nicht

Die Aktion am Mittwochabend ist nicht die erste, bei der das Brandenburger Tor in den jeweiligen Farben eines anderen Landes angestrahlt wird. In den vergangenen Jahren geschah das immer wieder aus Solidarität mit den Opfern von Terroranschlägen, zum ersten Mal 2015 nach dem Angriff auf die Redaktionsräume des französischen Satiremagazins "Charlie Hebdo". Zu welchen Anlässen das geschieht, entscheidet die Regierende Bürgermeisterin oder der Regierende Bürgermeister [berlin.de] - dementsprechend wird auch immer wieder öffentlich über die Entscheidung für oder gegen ein Ereignis diskutiert. Laut Senatskanzlei wird von Fall zu Fall abgewogen. Kriterien können neben Terroranschlägen auch andere außergewöhnliche Ereignisse in einer der 17 Partnerstädte Berlins sein, oder in einer Stadt, mit der Berlin eine "besondere Verbundenheit" hat. Auch bei "herausragenden Ereignissen von historischer, politischer und globaler Bedeutung mit unmittelbarem Bezug zu Berlin" kann die Regierende Bürgermeisterin eine solche Solidaritätsaktion anordnen.

Sendung: Inforadio, 23.02.2022, 14 Uhr